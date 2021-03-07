У ДТП на Франківщині загинуло двоє людей (фото)

Сьогодні, 7 березня, на Прикарпатті трапилась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Голос-Інфо з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Трагедія трапилась у селі Смодна Косівського району, близько шостої вечора. 37-річний водій транспортного засобу не впорався з керуванням та в’їхав у дерево, внаслідок чого загинув на місці, а його пасажир, 56-річний прикарпатець, згодом – у кареті швидкої допомоги.

На місці аварії продовжують працювати слідчі обласного главку поліції та місцевого відділу.