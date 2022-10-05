Водій з ознаками сп’яніння скоїв ДТП та втік, залишивши малолітнього сина

Днями, близько 22-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП без постраждалих на вулиці Олени Теліги.

На місці події поліцейські з’ясували, що керманич авто Mercedes не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем Skoda.

Очевидці автопригоди намагались затримати винуватця, але той утік, залишивши свого сина. Хлопчик вийшов з авто, коли батько на мить зупинився.

Зрештою, автомобіль та втікача виявили за місцем проживання. Водій авто Skoda супроводив хлопчика до його помешкання та передав батькам. Свою причетність до події кермувальник Mercedes не заперечував та пояснив, що дуже розхвилювався і тому не помітив відсутності дитини.

Під час спілкування з порушником, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. На вимогу поліцейських пройти огляд на стан сп’яніння водій відмовився.

На 39-річного кермувальника інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без наявності відповідних документів) КУпАП. // Вартові Еспресо