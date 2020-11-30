У ДТП на Мукачівщині загинуло четверо людей

Сьогодні, 30 листопада, о 13.05 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Лалово, що на Мукачівщині.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Мукачівського районного відділення поліції, рятувальники та медики.

Попередньо правоохоронці встановили, що учасниками ДТП стали вантажівка та легковий автомобіль «ВАЗ».

Також попередньо з’ясовано, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Наразі відомо про чотирьох загиблих. На місці події працюють слідчі та експерти. Обставини ДТП з’ясовуються.

Поліція Закарпатської області