У ДТП на Полтавщині загинули водій та пасажир мотоциклу

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 листопада близько 22-ї години у селі Пришиб Кременчуцького району. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, мотоцикл Tekken, під керуванням місцевого жителя 2003 року народження, перевозив пасажира 2005 року народження. Водій не впорався з керуванням транспортного засобу, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. На жаль, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обоє чоловіків від отриманих травм померли на місці події.

За даним фактом слідчі обласного управління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією Кременчуцького райуправління поліції)