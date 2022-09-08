У ДТП на Тернопільщині загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані

Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту 7 вересня.

Близько опівдня на автодорозі Тернопіль-Ланівці, біля села Чернихівці, водій автомобіля ВАЗ не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і допустив з’їзд легківки в кювет. Після цього транспортний засіб врізався в перешкоду.

На момент аварії в салоні авто, окрім водія, перебувало двоє пасажирів – його неповнолітній син та односельчанин.

Життя 54-річного кермувальника врятувати не вдалося. Він помер на місці ДТП. Пасажирів бригада екстреної допомоги доправила до медзакладу.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 ККУ. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області