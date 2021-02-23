У заповіднику «Асканія-Нова» знову масово загинули птахи

На місці розпочалось епізоотичне розслідування.

Держпродспоживслужба Херсонщини з’ясовує причини нового випадку загибелі птахів у біосферному заповіднику «Асканія-Нова».

Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби області.

«23 лютого надійшло повідомлення від директора біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів. Наразі на місці розпочалось епізоотичне розслідування», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби на території дендропарку та озер на території зоопарку виявили 187 трупів птахів: крижень — 38; качка огар (червонокнижна) — 32; грачі — 75; галки — 42.

За результатами розслідування буде надано додаткову інформацію.

Нагадаємо, станом на 11 січня у заповіднику «Асканія-Нова» за тиждень загинуло 185 червонокнижних журавлів. Повідомлялося, що птахи могли отруїтися зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу (забруднення або псування земель). У Херсонській ОДА створили робочу групу для з’ясування причини загибелі птахів.

Пізніше громадська організація UAnimals повідомила, що причиною загибелі сірих журавлів могло бути отруєння зерном, обробленим засобом для боротьби з гризунами. // LB.ua