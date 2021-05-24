В Украине за сутки — 1 334 новых случая COVID-19

В Украине зафиксировано уже 2,183 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 мая, — 1,3 тысячи, традиционное уменьшение количества новых больных на выходных. Выздоровевших за сутки в несколько раз больше, чем заболевших.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

«24 мая 2021 года в Украине зафиксировано 1334 новых случаев заболеваний COVID-19», — сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1019 человек;

летальных исходов — 68;

выздоровели — 6999 человек;

за сутки протестировано: методом ПЦР — 8684 лица, методом ИФА — 1462 лица, экспресс-тестами — 5951 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 183 855 человек;

выздоровели — 1 957 560 человек;

летальных исходов — 49 436;

проведено ПЦР-тестов — 10 022 457.

Среди заболевших за минувшие сутки — 86 детей и 21 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Количество случаев за сутки в Киеве и в областях:

Киев — 125

Винницкая — 39

Волынская — 67

Днепропетровская — 190

Донецкая — 42

Житомирская — 48

Закарпатская — 7

Запорожская — 54

Ивано-Франковская — 35

Киевская — 75

Кировоградская — 4

Луганская — 13

Львовская — 41

Николаевская — 151

Одесская — 29

Полтавская — 7

Ровенская — 46

Сумская — 33

Тернопольская — 55

Харьковская — 101

Херсонская — 26

Хмельницкая — 16

Черкасская — 69

Черновицкая — 35

Черниговская — 26

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 17-м — по количеству смертей от COVID-19.