В Украине за сутки — 1 334 новых случая COVID-19

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В Украине зафиксировано уже 2,183 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 мая, — 1,3 тысячи, традиционное уменьшение количества новых больных на выходных. Выздоровевших за сутки в несколько раз больше, чем заболевших.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

«24 мая 2021 года в Украине зафиксировано 1334 новых случаев заболеваний COVID-19», — сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1019 человек;
  • летальных исходов — 68;
  • выздоровели — 6999 человек;
  • за сутки протестировано: методом ПЦР — 8684 лица, методом ИФА — 1462 лица, экспресс-тестами — 5951 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 183 855 человек;
  • выздоровели — 1 957 560 человек;
  • летальных исходов — 49 436;
  • проведено ПЦР-тестов — 10 022 457.

Среди заболевших за минувшие сутки — 86 детей и 21 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Количество случаев за сутки в Киеве и в областях:

  • Киев — 125
  • Винницкая — 39
  • Волынская — 67
  • Днепропетровская — 190
  • Донецкая — 42
  • Житомирская — 48
  • Закарпатская — 7
  • Запорожская — 54
  • Ивано-Франковская — 35
  • Киевская — 75
  • Кировоградская — 4
  • Луганская — 13
  • Львовская — 41
  • Николаевская — 151
  • Одесская — 29
  • Полтавская — 7
  • Ровенская — 46
  • Сумская — 33
  • Тернопольская — 55
  • Харьковская — 101
  • Херсонская — 26
  • Хмельницкая — 16
  • Черкасская — 69
  • Черновицкая — 35
  • Черниговская — 26

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 17-м — по количеству смертей от COVID-19.

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