В Украине за сутки — 1 334 новых случая COVID-19
В Украине зафиксировано уже 2,183 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 мая, — 1,3 тысячи, традиционное уменьшение количества новых больных на выходных. Выздоровевших за сутки в несколько раз больше, чем заболевших.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
«24 мая 2021 года в Украине зафиксировано 1334 новых случаев заболеваний COVID-19», — сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1019 человек;
- летальных исходов — 68;
- выздоровели — 6999 человек;
- за сутки протестировано: методом ПЦР — 8684 лица, методом ИФА — 1462 лица, экспресс-тестами — 5951 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 183 855 человек;
- выздоровели — 1 957 560 человек;
- летальных исходов — 49 436;
- проведено ПЦР-тестов — 10 022 457.
Среди заболевших за минувшие сутки — 86 детей и 21 медработник.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
Количество случаев за сутки в Киеве и в областях:
- Киев — 125
- Винницкая — 39
- Волынская — 67
- Днепропетровская — 190
- Донецкая — 42
- Житомирская — 48
- Закарпатская — 7
- Запорожская — 54
- Ивано-Франковская — 35
- Киевская — 75
- Кировоградская — 4
- Луганская — 13
- Львовская — 41
- Николаевская — 151
- Одесская — 29
- Полтавская — 7
- Ровенская — 46
- Сумская — 33
- Тернопольская — 55
- Харьковская — 101
- Херсонская — 26
- Хмельницкая — 16
- Черкасская — 69
- Черновицкая — 35
- Черниговская — 26
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 17-м — по количеству смертей от COVID-19.Tweet