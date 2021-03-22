Ювенальні поліцейські тимчасово вилучили з родини двох 7-місячних сестричок, яких мати залишила самих в будинку

Подія сталася в одному з сіл Олешківської територіальної громади Херсонщини. В поліцію надійшло повідомлення, що з приватного будинку тривалий час чути дитячий плач, а двері ніхто не відчиняє.

Господар оселі пояснив, що здав будинок в оренду жінці з двома дітьми. Того дня він прийшов перевірити пожильців, але на дверях був замок, а зсередини чути плач дітей. На телефонні дзвінки жінка не відповідала. Господар повернувся через дві години, але ситуація не змінилася. Із зачиненого будинку чувся дитячий плач. Чоловік звернувся у селищну раду, поліцію, про подію повідомили службу у справах дітей.

Власник оселі відчинив двері і в будинку ювенальні поліцейські виявили двох 7-місячних дівчат. Їх матері вдома не було. Діти були легко одягнені, хоча дім не опалюється. Діти були голодні та налякані. Разом з працівниками селищної ради були складені акти на тимчасове вилучення дітей, їх помістили в лікарню для обстеження. Мати дівчат з’явилася вдома лише через дві доби. Жінка ніяк не пояснила свою поведінку.

Стало відомо, що жінка переїхала в селище лише два місяці тому. Вона вже позбавлена батьківських прав на п’ятьох дітей. Жінка буде притягнута до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Після ретельного вивчення ситуації в родині вирішуватиметься питання щодо можливого позбавлення матері батьківських прав і на двох молодших дітей.

Відділ комунікації поліції Херсонської області