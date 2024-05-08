РНБО: Росія продовжує «розкручувати» спецоперацію «Майдан-3»
Хвиля російської дезінформації стосовно «нелегітимності» влади триватиме протягом усього літа, зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
В Україні триває друга хвиля російської дезінформації стосовно «нелегітимності» влади. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Він зауважив, що в ці дні Росія планує вивести людей на вулицю, за що обіцяє платити гроші. «Вони намагатимуться зібрати якусь картинку, там навіть гроші пропонують людям. Щоб вони прийшли на Майдан, постояли, від 100 гривень на годину. Це повністю штучна операція. Задача Росії – зробити картинку, що Зеленський нелегітимний президент, з яким не можна домовлятися у майбутньому», – розповів Коваленко.Tweet