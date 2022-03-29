В Ірпені окупанти застрелили відомого дитячого тренера

Після звільнення Ірпеня стало відомо, що російські окупанти розстріляли відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунківського.

Про це повідомляє Управління молоді та спорту Київської облдержадміністрації.

“За словами знайомих, Олексій Джунківський загинув у боксерській залі під час «спілкування» з російськими військовими. Тренера розстріляли на місці”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олексій Джунківський чотири рази здобував медалі чемпіонату світу серед військовослужбовців.

Після закінчення кар’єри він став дитячим тренером та виховав чимало відомих спортсменів. Серед його вихованців – чемпіон Європи серед школярів 2016 року Олег Лагута та срібний призер чемпіонату Європи серед школярів 2015 року Владислав Марчук.

Раніше повідомлялося, що російські нацисти вбили в Ірпені батьків головного диригента Львівської опери Івана Чередніченка. // «Апостроф»