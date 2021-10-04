Затримано бойовика «ДНР», який у 2014 році ліквідовував поранених у бою українських військових (відео)
Контррозвідники СБУ в ході спецоперації у Києві затримали учасника незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Він входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО.
Крім того, зловмисник проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних Сил України.
Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з хостелів столиці, куди він прибув з території тимчасово анексованої АР Крим.
Встановлено, що затриманий є мешканцем тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань.
Перебуваючи у складі так званого «Оплоту», а потім розвідгрупи бойовиків, зловмисник брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.
Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
Заходи із викриття і затримання зловмисника проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.Tweet