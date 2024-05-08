Вироки суду за шахрайство отримали двоє жителів Подільського району Одещини

Двісті годин громадських робіт та обмеження волі з випробувальним терміном – такі покарання призначені судом правопорушникам.

Шахрайські дії жительки Любашівщини завдали матеріальної шкоди державі на суму більше 20 тисяч гривень. Сталося це при призначенні їй державної допомоги як одинокій матері. Вона свідомо ввела в оману посадових осіб і при заповненні заяви та декларації про доходи та майновий стан внесла у вказані документи неправдиві відомості, що вона нібито не проживає з особою, від якої має дітей, самостійно їх виховує та сама веде господарство. Унаслідок внесення недостовірних відомостей до офіційних документів жінці було безпідставно нараховано та сплачено протягом року соціальну допомогу в сумі 23 137 гривень.

Зібравши докази вини фігурантки, дізнавачі поліції висунули їй обвинувачення у вчиненні кримінального проступку, що кваліфікується за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману. Обвинувальний акт був скерований до суду, який визнав обвинувачену винною і призначив покарання у вигляді двохсот годин громадських робіт, зобов’язавши відшкодувати завдані державі матеріальні збитки.

А от житель Балти вчинив шахрайські дії відносного свого знайомого, у якого попросив мобільний телефон нібито для здійснення дзвінка, але не мав наміру повертати гаджет власнику. Коли останній відійшов на кілька хвилин до крамниці, зловмисник втік.

Поліцейські, по допомогу до яких звернувся ошуканий чоловік, викрили правопорушника і вилучили у нього чужий телефон.

Правопорушником виявився громадянин, який має непогашену судимість за крадіжку. Тож його дії були кваліфіковані слідством за ч. 2 ст. 190 ККУ – як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайство, вчинене повторно.

Суд, розглянувши обвинувальний акт та зібрані поліцейськими докази, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі з іспитовим терміном один рік. Крім того, чоловік повинен періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти вказаний орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вкотре закликаємо громадян бути обачнішими. Якщо ж ви стали жертвами подібних шахрайських схем, не зволікайте і повідомляйте до поліції.

Подільське районне управління поліції Одещини