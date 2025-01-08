У столиці повідомили про підозру молодику який вдарив та пограбував перехожого

Фігурант вдарив чоловіка по голові та вихопив з рук потерпілого сумку особистими речами та документами. Правоохоронці затримали нападника та повідомили про підозру – йому загрожує до десяти років за ґратами.

До Печерського управління поліції звернувся 45-річний (30.09.1979 р.н.) потерпілий із заявою про те, що невідомий вдарив та пограбував його. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, ввечері у центрі міста підійшов до перехожого та вдарив його по голові. Чоловік від удару втратив рівновагу та впав, а порушник в цей час вихопив з його рук сумку, в якій знаходився мобільний телефон та документи й втік.

Оперативники територіального управління та Главку поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу нападника, ним виявися 25-річний місцевий мешканець. Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за місцем його проживання вилучили викрадене майно».

Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. На час слідства фігурант перебуватиме під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва