Службовець медзакладу вимагав $2000 за підтвердження наявного психіатричного захворювання

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру завідувачу одного з відділів Комунального закладу Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання». Йому інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, медик вимагав 2000 доларів США у мешканця Київщини. Саме у таку суму він оцінив підтвердження діагнозу наявного психіатричного захворювання у матері чоловіка.

Службовця затримано у порядку ст. 208 КПК України на робочому місці після отримання неправомірної вигоди.

До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття здійснювались у співпраці зі слідчими Фастівського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України в м. Києві та Київської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура