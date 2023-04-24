У Львові судитимуть організаторку та учасників злочинної групи, які виробляли та збували фальсифіковані миючі засоби

Реалізація підробленої продукції відбувалася на території Львівської та Чернівецької областей. Від протиправних дій зловмисників компанії-правовласнику було завдано шкоди на суму понад 230 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці вилучили фальсифіковану продукцію на суму близько 800 тисяч гривень.

Організаторку, 35-річну жительку міста Чернівці, та трьох виконавців, мешканців Чернівецької області віком 24, 35 та 45 років, які виробляли та продавали контрафактну продукцію під маркою відомого бренду, викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно із слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективами) слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, від червня до жовтня 2022 року зловмисники організували на території Львівської та Чернівецької областях цехи з виготовлення підробленої продукції, яку пакували в тару з нанесенням торгових знаків, етикеток та контр-етикеток відомої торгівельної марки, та реалізовували фальсифікат через Інтернет-ресурси та мобільні застосунки.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, у цехах з виробництва фальсифікованої продукції та складах у Львівській та Чернівецькій областях. В ході обшуків було виявлено та вилучено фальсифіковану продукцію, підроблені етикетки, тару для пакування та інші докази протиправної діяльності.

Як встановили правоохоронці, незаконні дії зловмисників спричинили компанії-правовласнику шкоду на загальну суму понад 230 тисяч гривень. Також вилучено фальсифіковану продукцію на суму понад 800 тисяч гривень.

Слідчі повідомили організаторці та учасникам організованої злочинної групи про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.3 ст.229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.15 – ч.3 ст.229 (Замах на незаконне використання знаків для товарів та послуг вчиненому організованою групою, повторно, що могло завдати матеріальної шкоди у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області