На Закарпатті п’яний водій скоїв ДТП, внаслідок якої в палаючому авто загинув пасажир (фото)

У селі Підвиноградів Берегівського району водій автомобіля “Audi SQ7”, у стані сильного алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням – і зіткнувся з бетонною огорожею каплиці. Транспортний засіб зайнявся, внаслідок чого пасажир авто помер на місці події. Поліцейські затримали водія. Зараз він, під відповідною охороною, перебуває в медичному закладі. У справі триває слідство

Сьогодні, 13 листопада, о 00:19 год. на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що в селі Підвиноградів, по вулиці Ардовецькій, сталася ДТП, в результаті чого загорівся автомобіль.

Слідчо-оперативна група негайно виїхала за вказаною адресою. На місці події поліцейські встановили, що рухаючись у сторону села Підвиноградів, 25-річний виноградівець за кермом автомобіля “Audi SQ7” не впорався з керуванням – і в’їхав у бетонну огорожу каплиці. За попередніми даними, від удару автомобіль зайнявся. Пасажир, який перебував у транспортному засобі – 28-річний мешканець селища Вилок, загинув на місці події.

Встановлено також, що за кермом автомобіля водій перебував у стані сильного сп’яніння. В його крові виявили 1,3 проміле алкоголю. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. Зараз із численними травмами, під охороною, він перебуває на лікуванні в медичному закладі.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). За скоєне чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області