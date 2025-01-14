Криворізькі поліцейські затримали 29-річного грабіжника

Неодноразово засуджений за майнові злочини містянин вирвав з рук у потерпілого мобільний телефон.

Подія сталась 12 січня близько 22:00 на одній з вулиць в Інгулецькому районі. По допомогу до поліції звернувся 30-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що на вулиці незнайомець штовхнув його в спину та заволодів телефоном.

Співробітники відділення поліції Nº6 Криворізького районного управління поліції за декілька годин розшукали 29-річного зловмисника.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру за ч.4 ст.186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання нападнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції