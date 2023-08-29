Засудили ексдепутата, який очолив окупаційну адміністрацію Новоайдара

Колишнього депутата з Луганщини від партії «Наш край» визнали винним у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 серпня.

36-річний Володимир Подольський уродженець смт. Новоайдар Луганської області. До повномасштабного вторгнення РФ він був депутатом Щастинської районної ради 8 скликання від політичної партії «Наш край».

У березні 2022 року він добровільно обійняв посаду в.о. голови і першого заступника голови окупаційної адміністрації Новоайдарського району «ЛНР». На посаді Подольський виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Голова Щастинської райдержадміністрації розповіла суду, що особисто знає обвинуваченого, який залишився в окупованому селищі та почав співпрацювати з росіянами. На її думку, так званий голова «ЛНР» особисто призначив Подольського керувати окупаційною адміністрацією. Жінка пояснює, що на довірені посаді колишній депутат відповідальний за забезпечення громади, зокрема вирішує питання гуманітарної допомоги і роботи шкіл. Про це особисто їй розповідали люди, які залишилися з окупації. Також вона бачила публікації і впізнала на фото до них обвинуваченого в приміщенні Щастинської РДА.

Колишній селищний голова Новоайдара повідомив, що обвинувачений давно мав сепаратиські погляди і планував виїхати в окупований Луганськ. Він вважає, що Подольський зв’язувався зі знайомими з Луганська, після чого швидко отримав посаду в окупаційній адміністрації.

Також колишня голова Щастинської райради розповіла, що займалась евакуацією місцевих. Адмінбудівлю ради захопили невідомі і з телеграм-каналу їй стало відомо, що Подольський перейшов на бік ворога та очолив окупаційну адміністрацію.

У суді також оглянули публікацію із зустрічі щодо укладення угоди про співпрацю окупаційної адміністрації Новоайдара з адміністрацією Тамбовської області РФ, де на фото зафіксований Подольський.

Справу розглянули за відсутності обвинуваченого, який переховується від українських правоохоронних органів.

Чоловіка заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також йому на 15 років заборонили обіймати певні посади, а саме посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, в тому числі посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.