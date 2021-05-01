На Полтавщині директор підприємства підозрюється у заволодінні понад ₴780 тис. бюджетних коштів

За процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури Полтавської області директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, в особливо великих розмірах, видачі і використанні завідомо неправдивих офіційних документів та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор, маючи зупинену ліцензію на виконання будівельних робіт, подав на вебпорталі «Prozorro» неправдиві відомості про наявність такої ліцензії і переміг у тендерній процедурі.

У подальшому він уклав з одним із відділів Глобинської міської ради договір підряду на виконання ремонту місцевого будинку культури. Однак, не виконавши зобов’язань у повному обсязі, упродовж жовтня 2018 – вересня 2019 років підозрюваний підписав 7 актів виконаних будівельних робіт, завищивши обсяги і вартість ремонту. На підставі підроблених документів приватне підприємство безпідставно отримало з державного бюджету понад 780 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Полтавської обласної прокуратури