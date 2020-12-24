В Одессе участник пьяной драки сломал челюсть патрульному, прибывшему на вызов

Инспектор патрульной полиции Одессы получил телесные повреждения, когда выполнял служебные обязанности.

Как стало известно «Думской», инцидент произошел вчера вечером, примерно в 22:00, в Малиновском районе.

Патрульных вызвали на улицу Героев Крут, где вспыхнула пьяная драка. Прибыв на место, правоохранители задержали одного из участников конфликта — мужчину 1983 года рождения. Он был пьян, вел себя неадекватно и ударил в лицо лейтенанта полиции. Патрульного госпитализировали с переломом челюсти.

Открыто уголовное производство по части 2 ст. 345 УК Украины — «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».