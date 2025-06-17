В результаті стрілянини у Житомирі загинули чоловік і жінка

У Житомирі 17 червня сталася стрілянина, в результаті якої є загиблі.

Про це повідомляють “Житомир.info“, “Суспільне.Житомир”.

Про інцидент виданню повідомили читачі та надіслали фото з тілом чоловіка, яке лежить на дорозі в калюжі крові на вулиці Святослава Ріхтера

“Тільки що на Ріхтера чоловік застрелив дружину, а потім себе”, – повідомив читач близько 16:00.

Станом на 16:30 на місці події працювала поліція, частина вулиці була перекрита загороджувальними стрічками.

Зі слів свідків, яких опитувало “Суспільне”, є двоє загиблих: жінка в машині і чоловік на вулиці. Подія відбулася біля місцевого кафе.

“На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події”, – сказали журналістам у пресслужбі поліції.

Кілька джерел повідомили Житомир.info, що загиблий – колишній боєць батальйону “Айдар”, юрист Олександр Федосюк (позивний “Бех”). // УП