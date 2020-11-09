На Кировоградщине отчим развращал 10-летнюю девочку

Прокуратура направило дело в суд

По согласованию с ювенальным прокурором Александрийской местной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении отчима по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины, пишет Центр со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, 48-летний мужчина обвиняется в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка — 10-летней дочери своей сожительницы. Происшествие имело место в январе этого года в г. Долинская.

Сейчас следствием собрано достаточное количество доказательств вины отчима. Дальнейшую его судьбу будет решать суд.

За содеянное мужчине грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Девочку изъяли из травматической среды и поместили в центр реабилитации детей, где с ней работают психологи и другие специалисты.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда. // centr.kr.ua