У ДТП на Ужгородщині загинули двоє людей (фото)

Сьогодні, 8 квітня, близько 11.45 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-траспортну пригоду з потерпілими, що трапилась неподалік села Демичі Ужгородського району.

На місці аварії зараз працюють працівники слідчо-оперативної групи районного відділу, слідчі Головного управління поліції Закарпаття та експерти.

За попередньою інформацією, водій «Volkswagen Sharan» під час повороту не впорався з керуванням та з‘їхав з дороги у кювет.

Внаслідок автопригоди на місці події загинули 30-ти та 42-річні чоловіки, обидва мешканці села Есень. Ще один чоловік, який перебував у транспортному засобі, 29-річний житель села Добронь, госпіталізований до лікарні у важкому стані.

На місці події продовжують працювати поліцейські. Попередня правова кваліфікація — частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих).

Після проведення низки експертиз у справі буде встановлено остаточні обставини та причини аварії.

Поліція Закарпатської області