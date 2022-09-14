У ДТП на Вінниччині загинули двоє хлопців

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 вересня у Вінницькому районі, внаслідок якої загинуло двоє людей. Проводиться розслідування.

Аварія сталась близько 20.20 на автодорозі «Стрий – Кропивницький – Ізварине» у селі Ксаверівка.

За попередньою інформацією слідства, 37-річний водій автомобіля, житель Хмельницької області, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та здійснив наїзд на двох пішоходів, місцевих жителів.

У результаті аварії 19 та 20-річний пішоходи отримали травми, несумісні з життям.

Водій автомобіля отримав незначні тілесні ушкодження. Він затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.

Слідчі з’ясовують усі причини та обставини автопригоди.

За цим фактом поліція розслідує провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачене покарання – до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області