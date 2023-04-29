У ДТП на Вінниччині загинули двоє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась у Вінницькому районі. У результаті аварії загинули двоє людей. На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та криміналісти.

28 квітня на автодорозі М-30 в напрямку Немирова сталась аварія за участі легковика Renault та вантажного автомобіля із причепом MAN.

За попередньою інформацією слідства, 29-річний водій легковика, мешканець смт Вороновиці, допустив зіткнення із причепом вантажівки, яка із крайнього лівого ряду мала намір здійснити поворот ліворуч.

Внаслідок автопригоди кермувальник Renault та його 54-річна пасажирка отримали травми несумісні з життям.

Поліцейські з’ясовують причини та обставини аварії.

Відділ комунікації поліції Вінницької області