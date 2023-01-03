У ДТП на Вінниччині загинули двоє людей (фото)

2 січня у Гайсинському районі на автодорозі М-30 поблизу с. Кароліна сталась дорожньо-транспортна пригода за участі «ВАЗу» та вантажівки «DAF». У результаті автопригоди водій та пасажир легковика загинули на місці події, ще один пасажир з цього ж авто у лікарні.

Аварія сталась близько 14 години.

За попередньою інформацією слідства, водій легковика, 40-річний житель м. Немирів, не впорався з керуванням та на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу руху де відбулось його зіткнення з вантажівкою.

Водій «ВАЗу» та один з його пасажирів, 38-річний житель м. Немирів, отримали травми несумісні з життям. Ще один з його пасажирів, також немирівчанин, віком 31 рік, госпіталізований до лікарні.

53-річний водій автомобіля «DAF» не постраждав.

На місці події працюють слідчі та криміналісти.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

За таке правопорушення передбачено покарання – до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Вінницької області