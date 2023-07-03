Увага! Правоохоронці Миколаївщини розшукують двох малолітніх братів (фото)

Відділенням поліції № 1 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області розшукується 13-річний Інкулець Сергій Сергійович та 11-річний Інкулець Роман Олександрович, які сьогодні вдень, о 13 годині, пішли з дому та до теперішнього часу не повернулись.

Прикмети Сергія: зріст близько 120 см, худорлявої статури, волосся коротке темно-русе.

Був одягнений у зелені шорти.

Прикмети Романа: зріст близько 117 см, худорлявої статури, волосся світле.

Був одягнений у білу футболку та джинсові шорти.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваних або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06, (063) 898 78 97 або 102.

Поліція Миколаївської області