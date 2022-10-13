У ДТП на Вінниччині загинув один з водіїв, двоє пасажирів госпіталізовані (фото)

11 жовтня в Тульчинському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів КІА та «ВАЗ». У результаті зіткнення автівок загинув один з водіїв. Двоє пасажирів транспортних засобів госпіталізовані до медичного закладу. За фактом автопригоди поліцією відкрито кримінальне провадження.

Аварія сталась близько 06.40 на території Крижопільської територіальної громади неподалік села Красносілка.

За кермом КІА перебував 31-річний мешканець смт Крижопіль. За попередньою інформацією слідства, кермувальник виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковиком.

У результаті автопригоди 65-річний водій «ВАЗу» загинув на місці пригоди.

35-річний пасажир КІА та 47-річна пасажирка легковика з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані до лікарні.

Поліція встановлює причини та обставини автопригоди.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання – до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області