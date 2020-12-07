В Одесской области конь выбежал на дорогу и спровоцировал ДТП: водитель и животное погибли

В селе Новая Шибка Одесской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Opel и гужевого транспорта.

Как сообщили в местной полиции, запряженная в телегу лошадь неуправляемо выбежала на дорогу навстречу автомобилю.

По данным полиции, ДТП произошло вечером в воскресенье, 6 декабря, на закругленном участке дороги. В результате столкновения погибли 69-летний водитель и конь.

Дело предварительно квалифицировано по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. // НВ