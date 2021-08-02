У ДТП на Волині постраждали семеро людей (фото)

Автопригода трапилася сьогодні вранці поблизу села Софіївка Луцького району.

За кермом легковика BMW перебував 33-річний лучанин. Попередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Renault Trafic під керуванням 35-річного жителя Харківської області.

Внаслідок автопригоди постраждали обидва водії транспортних засобів та п’ять пасажирів Renault Trafic. Їх усіх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області