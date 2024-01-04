У ДТП на Житомирщині загинув пасажир автомобіля (фото)

Подія сталася 3 січня близько 14:30 поблизу села Діброва. Про це на спецлінію 102 надійшло повідомлення від очевидців.

На місці автотрощі працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Малин) Коростенського райуправління та слідчий відділу розслідування ДТП слідчого управління ГУНП області.

Попередньо, водій автомобіля «Volkswagen Golf», 57-річний житель Малинської громади, рухаючись автодорогою, не обрав безпечної швидкості та, не втримавши транспортний засіб на дорозі, зіткнувся з деревом на узбіччі.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля, 64-річний односелець водія, загинув на місці події.

Керманич отримав травми та був ушпиталений до Коростенської міської лікарні. За результатами обстеження щодо вживання алкоголю було засвідчено його нетверезий стан – 0,9 проміле.

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Транспортний засіб вилучили.

Нині розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.

Шановні водії! Поліція наголошує: суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та за жодних обставин не сідайте за кермо напідпитку!

Вирушаючи в дорогу, враховуйте погодні умови та стан дорожнього полотна. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб та вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації.

Коростенське районне управління поліції