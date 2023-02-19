У ДТП неподалік Львова травмовано семеро осіб, у тому числі троє дітей

Published

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 лютого, близько 18.40, на автотрасі «Київ – Чоп» неподалік села Зубра Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Passat», 48-річний житель міста Новояворівськ, під час здійснення маневру зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Touran» під керуванням 31-річного мешканця Львівського району.

У ДТП неподалік Львова травмовано семеро осіб, у тому числі троє дітей – поліцейські встановлюють всі обставини події

Внаслідок ДТП травми різної важкості отримали водій та четверо пасажирів «Пассату» – 37-річна жінка та троє неповнолітніх дітей, дівчата віком 9 та 14 років та 5-річний хлопчик, усі мешканці Новояворівська, а також  водій та пасажир «Таурану», 30-річний житель Львівського району. Усі потерпілі були доставлені до медичного закладу.

У ДТП неподалік Львова травмовано семеро осіб, у тому числі троє дітей – поліцейські встановлюють всі обставини події

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Like

Tags:

You may also like...