У ДТП неподалік Львова травмовано семеро осіб, у тому числі троє дітей

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 лютого, близько 18.40, на автотрасі «Київ – Чоп» неподалік села Зубра Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Passat», 48-річний житель міста Новояворівськ, під час здійснення маневру зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Touran» під керуванням 31-річного мешканця Львівського району.

Внаслідок ДТП травми різної важкості отримали водій та четверо пасажирів «Пассату» – 37-річна жінка та троє неповнолітніх дітей, дівчата віком 9 та 14 років та 5-річний хлопчик, усі мешканці Новояворівська, а також водій та пасажир «Таурану», 30-річний житель Львівського району. Усі потерпілі були доставлені до медичного закладу.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області