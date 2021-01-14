У ДТП під Бурштином загинула молода жінка (фото)

Аварія, у якій автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим транспортним засобом, сталася на автодорозі Н-09 «Мукачево-Львів». Поліцейські розслідують обставини ДТП.

14 січня о 8 годині сталася аварія в селі Задністрянське, Галицького району.

Правоохоронцями попередньо встановлено, що 31- річний мешканець Львова, керуючи автомобілем «Renault Clio» рухаючись в сторону Івано-Франківська, не врахував дорожньої обстановки і виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Caddy», під керуванням 31-річного мешканця Івано-Франківська.

У результаті аварії 30-річна пасажирка автомобіля «Renault Clio» від отриманих травм померла у лікувальному закладі.

У водіїв відібрано кров для перевірки стану сп’яніння.

Триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. // galka.if.ua