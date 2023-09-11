У Донецьку збили на смерть «воєнкора»-зрадника Дубового

Він перейшов на бік загарбників у 2014 році.

У тимчасово окупованому Донецьку збили на смерть колаборанта Геннадія Дубового. Він перейшов на бік загарбників у 2014 році та воював проти України.

Про це пишуть російські пропагандистські пабліки. Останнім часом Дубовий займався поширенням російської пропаганди у якості “воєнкора “ДНР”.

Відомо, що зраднику було 56 років. Росіяни пишуть, що за час “служіння” окупантам він встиг взяти участь “у всіх боях “Новоросії”, крім Дебальцевської операції (через поранення в аеропорту)”. // УНІАН