Поліцейські розслідують обставини порушення санітарних норм організації харчування у двох одеських навчальних закладах

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Наразі 64 курсанти віком від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходять лікування у медичних закладах.

Про події, які стались цього тижня у двох одеських навчальних закладах, правоохоронцям повідомили лікарі.

поліцейські розслідують обставини порушення санітарних правил та норм щодо організації харчування у двох одеських навчальних закладах

За обома фактами відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325  Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

В рамках розпочатих кримінальних проваджень призначено низку експертних досліджень.

Триває слідство. Встановлюються всі обставини подій.

Відділ комунікації поліції Одещини

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