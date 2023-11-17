Поліцейські розслідують обставини порушення санітарних норм організації харчування у двох одеських навчальних закладах

Наразі 64 курсанти віком від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходять лікування у медичних закладах.

Про події, які стались цього тижня у двох одеських навчальних закладах, правоохоронцям повідомили лікарі.

За обома фактами відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

В рамках розпочатих кримінальних проваджень призначено низку експертних досліджень.

Триває слідство. Встановлюються всі обставини подій.

Відділ комунікації поліції Одещини