Поліцейські розслідують обставини порушення санітарних норм організації харчування у двох одеських навчальних закладах
Наразі 64 курсанти віком від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходять лікування у медичних закладах.
Про події, які стались цього тижня у двох одеських навчальних закладах, правоохоронцям повідомили лікарі.
За обома фактами відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
В рамках розпочатих кримінальних проваджень призначено низку експертних досліджень.
Триває слідство. Встановлюються всі обставини подій.
Відділ комунікації поліції ОдещиниTweet