У ДТП під Черкасами загинула ціла сім’я (фото)

У Черкаській області сталася смертельна дорожна-транспортна пригода — загинули батьки з донькою-підлітком.

Як повідомляють у ГУНП у Черкаській області, на автодорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка неподалік села Мала Севастянівка (Уманський району) 40-річний водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.

«Від отриманих травм водій та пасажири легкового авто загинули на місці аварії, серед загиблих 12-річна дівчинка», — повідомили у поліції.

Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»