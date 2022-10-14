У ДТП в Києві загинул двоє людей (фото)

Перебуваючи напідпитку, водій автомобіля «Mercedes-Benz» на великій швидкості наїхав на автомобіль «Skoda». Внаслідок автопригоди водій та пасажирка легковика «Skoda» загинули на місці події. Слідчі поліції розпочали за фактом кримінальне провадження.

Аварія сталася сьогодні, близько 05.00 години на проспекті Перемоги у Києві. На місце події негайно виїхали слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції, патрульні поліцейські та медики.

Встановлено, що водій автомобіля «Mercedes-Benz» наїхав на автомобіль «Skoda», який рухався попереду. Внаслідок зіткнення водій та пасажирка легковика «Skoda» отримали травми несумісні із життям. Керманича «Mercedes-Benz» госпіталізували до медичного закладу. Згідно висновку лікарів, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва