У поліції розповіли про алгоритм дій на випадок ДТП

Коли людина потрапляє в ДТП, є певна інструкція, яку слід виконувати у випадку такої надзвичайної ситуації. Зокрема, перш за все, як радять в поліції, не слід панікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

“Якщо ДТП без потерпілих, тоді автопригоду оформлятиме патрульна поліція, але якщо є потерпілі – на місце прибуде слідчо-оперативна група”, – нагадують в поліції.

Покрокова інструкція на випадок ДТП

З’ясуйте, чи є травмовані внаслідок автопригоди. Якщо є, тоді необхідно викликати швидку і надавати постраждалим особам домедичну допомогу до приїзду лікарів;

Якщо потерпілі відсутні – увімкніть аварійну світлову сигналізацію на автомобілі та виставте знак аварійної зупинки;

Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатись на тому місці, де сталась ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини пригоди;

Якщо вищеперелічене виконали, тоді телефонуйте до поліції на номер 102 та зазначте:

точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода; чи є потерпілі (якщо є, то скільки і який їхній стан); марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження.

Як повідомлялось, у разі ДТП українці можуть скласти протокол самостійно, не звертаючись до поліції. Для цього лише потрібно оформити спеціальний документ для страхової компанії.