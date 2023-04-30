У поліції розповіли про алгоритм дій на випадок ДТП

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Коли людина потрапляє в ДТП, є певна інструкція, яку слід виконувати у випадку такої надзвичайної ситуації. Зокрема, перш за все, як радять в поліції, не слід панікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

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“Якщо ДТП без потерпілих, тоді автопригоду оформлятиме патрульна поліція, але якщо є потерпілі – на місце прибуде слідчо-оперативна група”, – нагадують в поліції.

Покрокова інструкція на випадок ДТП

  • З’ясуйте, чи є травмовані внаслідок автопригоди. Якщо є, тоді необхідно викликати швидку і надавати постраждалим особам домедичну допомогу до приїзду лікарів;
  • Якщо потерпілі відсутні – увімкніть аварійну світлову сигналізацію на автомобілі та виставте знак аварійної зупинки;
  • Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатись на тому місці, де сталась ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини пригоди;
  • Якщо вищеперелічене виконали, тоді телефонуйте до поліції на номер 102 та зазначте:
  1. точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;
  2. чи є потерпілі (якщо є, то скільки і який їхній стан);
  3. марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження.

Як повідомлялось, у разі ДТП українці можуть скласти протокол самостійно, не звертаючись до поліції. Для цього лише потрібно оформити спеціальний документ для страхової компанії.

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