Видео с «летающей» на зонтике Верещук копирует британский ролик

Видео с народным депутатом от «Слуги народа», кандидатом в мэры Киева от этой политсилы Ириной Верещук, на котором она «летала» на зонтике копирует британский ролик.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, накануне Верещук ради сьемок “взлетела” в воздух в центре столицы. Ролик, возможно, предвыборный, снимали на пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева, который также известен как “стеклянный мост Кличко”.

Нардепа подвесили на специальных тросах над мостом. Она была одета в желтый плащ, а в руках держала зеленый зонтик.

Похожий ролик в феврале нынешнего года выпустила британская вертикально-интегрированная энергетическая компания Scottish Power.

По сюжету видео, девочка, одетая в желтый плащ и с зеленым зонтиком в руках, бежит по берегу, а после взлетает на зонте.