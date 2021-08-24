У ДТП загинув український рекордсмен разом зі своєю дочкою

Він встановив рекорд України у 2019 році.



Український мандрівник Валентин Черненко, який за 161 день здійснив піший перехід із Києва до Лісабона, загинув у ДТП.

Про це повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Фейсбуці.

“22 серпня рекордсмен України Валентин Черненко зі своєю маленькою донечкою Євою загинув у страшній автокатастрофі. Це вона на старті подарувала татові у далеку подорож свою іграшку, яка стала в дорозі для Валентина щасливим талісманом…” – йдеться у повідомленні.

Черненко вирушив у похід у квітні 2019 року. Він за 161 день здійснив одинокий піший перехід із Києва до Лісабона довжиною 5477 км. Це офіційний рекорд України.

Вєтрова відзначила, що чоловік реалізував одну із найнеймовірніших подорожей. // Діло