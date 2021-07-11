У Франції раптово помер український журналіст

У Страсбурзі помер український журналіст, кореспондент агентства «Укрінформ» Андрій Лавренюк.

Про це у Facebook повідомив його колега Роман Сущенко.

Андрій Лавренюк

Причина смерті поки не повідомляється.

Андрій Лавренюк закінчив Військовий інститут при «Львівській політехніці за спеціальністю «військова журналістика». Він також отримав ще одну освіту — в Інституті фінансів і міжнародної торгівлі в Києві за спеціальністю «міжнародне право».

Працював в «Укрінформі» з 2011 року, був кореспондентом у Брюсселі та Страсбурзі. До того, з 2008 по 2011 роки, був кореспондентом агентства УНІАН. Був також офіцером пресслужби Міноборони, працював у військових ЗМІ.

У померлого залишилися мати, дружина, сестра і син.

«Укрінформ» висловлює глибокі співчуття родині Андрія — матері Галині Олексіївні, дружині Юлії, сестри Іванні і синові В’ячеславу. Ми щиро сумуємо разом з вами, поділяємо біль цієї втрати.

Андрій залишиться у нашій пам’яті як взірець відданого служіння своїй справі, хорошого друга, людини слова і честі.

Спочивай з миром, колего-журналісте», — йдеться у некролозі. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»

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