У Харкові чоловік загинув, упавши на обігрівач

Подія трапилася, 28 вересня, в Холодногірському районі на вулиці Панасівській у Харкові.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Харківській області.

В одній з приватних квартир, розташованій в двоповерховому будинку, чоловік впав на електрообігрівач і загорівся. Сам же прилад був встановлений на кілька цеглин і ніяк не ізольований від попадання на нього сторонніх речей.

“У комунальній квартирі на другому поверсі було виявлено тіло загиблого чоловіка, особа якого встановлюється. Він впав на електричний обігрівач і на ньому загорівся одяг”, — розповіли в пресслужбі ДСНС.

Обставини події зараз з’ясовують правоохоронці. // Діло