У Харкові представник ТЦК стріляв із «травмата» по чоловіку, який відмовився показувати документи

Патрульні зупинили водія за порушення ПДР, а після прохання показати документи той намагався втекти.

У Салтівському районі Харкова виник конфлікт між водієм і представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Під час інциденту військовий зробив кілька пострілів із травматичної зброї. Поліція відкрила кримінальну справу.

Про подію стало відомо ввечері 5 березня, коли інформація з’явилася у соцмережах. Жінка, яка назвала себе сестрою водія, заявила, що її брат утік після пострілу, а працівники ТЦК розбили скло в його машині.

За офіційною версією обласної поліції, патрульні разом із представниками ТЦК зупинили автомобіль Daewoo Lanos через порушення правил дорожнього руху. Водія попросили показати документи, але він відмовився і спробував утекти.

Під час переслідування один із військових ТЦК зробив кілька пострілів із травматичної зброї. Унаслідок цього ніхто не постраждав. Також встановлюють, як саме автомобіль отримав пошкодження.

Поліція працювала на місці події, зібрала докази й розпочала розслідування за статтею про хуліганство, яка передбачає обмеження волі на строк від трьох до семи років. // Дзеркало тижня