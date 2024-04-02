Двоє людей загинули у результаті ДТП на Прикарпатті (фото)

01 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Ямницькій територіальній громаді. Двоє чоловіків загинули на місці ДТП. Ще одного керманича у важкому стані госпіталізували.

На місце одразу були скеровані слідчо-оперативна група, слідчі та спеціалісти – криміналісти Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області. Правоохоронці встановили, відбулося зіткнення між транспортними засобами «Opel Insignia» та «Mercedes-Benz 310 CDI».

Як встановили слідчі, обоє рухались в сторону Івано-Франківська. Водій «Opel» пішов на обгін, перетнувши подвійну суцільну смугу. Саме в цей момент керманич «Mercedes-Benz» теж почав здійснювати маневр повороту ліворуч у забороненому місці. Відтак відбулося зіткнення.

У результаті аварії 55-річний водій та 29-річний пасажир легковика з Галича загинули на місці аварії. 44-річний водій «Mercedes-Benz» отримав важкі тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні. В медичному закладі взято кров на аналіз для встановлення факту сп`яніння.

Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Слідчі призначили ряд експертиз.

Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати Правила дорожнього руху:

– необхідно бути обережним на дорогах, відмовтесь від ризикованих маневрувань.

– обов’язково знижуйте швидкість на поворотах та враховуйте дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини