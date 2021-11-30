Поліція попереджає про ускладнення погодних умов в Україні

За даними Укргідрометцентру, 1 грудня на території західних, північних та південно-східних областей, зокрема у місті Києві, очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на дорогах — ожеледиця. У західній та південній частинах країни пориви вітру сягатимуть місцями 15-20 м/с.

Зважайте на погодні умови.

Водії, будьте особливо уважними за кермом, під час руху неухильно дотримуйтеся ПДР. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки).

А також нагадуємо водіям, що необхідно замінити шини на своєму авто на зимові.

Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи.

Якщо негода застала вас зненацька і потрібна допомога, звертайтесь на спецлінію 102

Патрульна поліція України