Поліція попереджає про ускладнення погодних умов в Україні

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За даними Укргідрометцентру, 1 грудня на території західних, північних та південно-східних областей, зокрема у місті Києві, очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на дорогах — ожеледиця. У західній та південній частинах країни пориви вітру сягатимуть місцями 15-20 м/с.

Зважайте на погодні умови.

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Водії, будьте особливо уважними за кермом, під час руху неухильно дотримуйтеся ПДР. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки).

А також нагадуємо водіям, що необхідно замінити шини на своєму авто на зимові.

Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи.

Якщо негода застала вас зненацька і потрібна допомога, звертайтесь на спецлінію 102

Патрульна поліція України 

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