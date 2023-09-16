У Харкові сталась ДТП за участі 4-х авто: серед травмованих двоє дітей (фото)

У Харкові зіштовхнулись чотири авто. Як повідомили у поліції Харківської області, серед постраждалих у ДТП – двоє дітей.

За даними правоохоронців, 15 вересня на вулиці Клочківській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортних засобів “МАН”, “Skoda Octavia”, “Peugeot 301” та “Peugeot 3008”.

Різні тілесні ушкодження отримали 52-річний водій “Skoda” та його 15-річна пасажирка, а також 51-річний водій та 11-річна пасажирка “Peugeot 301”.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. // УНН