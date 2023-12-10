У Харкові в ДТП загинуло подружжя волонтерів

У Харкові на об’їзній дорозі сталась смертельна аварія, за участю двох авто. Внаслідок зіткнення загинуло дві людини, повідомили у прес-службі поліції Харківської області у неділю, 10 грудня.

ДТП сталася вдень 10 грудня. На об’їзній дорозі зіткнулися авто Škoda Fabia та Hyundai Elantra.

«Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці та двоє отримали травми. Постраждалих доставили до лікарні. Особи загиблих встановлюються. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група», – повідомили у прес-службі поліції. Що саме стало причиною аварії у поліції не уточнили.

Згодом помічник начальника ГУНП України в Харківській області Вячеслав Марков повідомив, що у ДТП загинули харківські волонтери – Артур та Дарина Виноградови. Артуру було 27 років, його дружині Дарині 23, вона була вагітною. Волонтери працювали в ГО «Я врятований».

«Сьогодні у жахливій аварії загинула молода родина волонтерів, які із самого початку війни доставляли гуманітарну допомогу та евакуювали сотні людей із найнебезпечніших районів, що постійно перебувають під обстрілами. Завтра о 7 ранку Артур також планував виїжджати на евакуацію до Куп’янська. Артуру було лише 27 років, а Дарині 23. Вони так ніжно кохали один одного і чекали на дитину. Щиро співчуваю батькам загиблих. Царство Небесне», – цитує Маркова місцевий сайт «Думка».

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Обставини ДТП встановлюються. // Zaxid.net