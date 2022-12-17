У Хмельницькому 46-річний водій маршрутного таксі допустив наїзд на 39-річного пішохода

У Хмельницькому поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій травмувався 39-річний пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 16 грудня, близько 18:00 години по вулиці Шухевича.

46-річний водій маршрутного таксі, керуючи автомобілем «Volkswagen Crafter», допустив наїзд на 39-річного пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області