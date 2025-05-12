У Хмельницькому підлітка вразило струмом на вагоні потяга
У Хмельницькому підлітка вразило струмом на даху вагона. Йому надали невідкладну медичну допомогу.
Про це повідомили у ДСНС Хмельницької області.
11 травня о 20:10 Службі порятунку повідомили, що на даху вантажного вагона на вулиці Калнишевського перебуває уражений струмом підліток.
За допомогою висувної драбини рятувальники піднялися на вагон та зняли його звідти.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
У ДСНС нагадали, що контактна мережа перебуває під напругою і навіть без прямого дотику може спричинити ураження струмом.
Вони дали поради батькам, як діяти, щоб уникнути схожих ситуацій:
- не допускати перебування дітей поблизу залізничних колій без нагляду;
- пояснювати, що фото або відео на даху потяга – це смертельно небезпечна “гра”.
- бути уважними до поведінки підлітків – превентивна розмова часто запобігає трагедії.