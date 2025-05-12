У Хмельницькому підлітка вразило струмом на вагоні потяга

У Хмельницькому підлітка вразило струмом на даху вагона. Йому надали невідкладну медичну допомогу.

Про це повідомили у ДСНС Хмельницької області.

11 травня о 20:10 Службі порятунку повідомили, що на даху вантажного вагона на вулиці Калнишевського перебуває уражений струмом підліток.

За допомогою висувної драбини рятувальники піднялися на вагон та зняли його звідти.

Постраждалий – 2010 року народження. Його передали медикам для надання невідкладної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

У ДСНС нагадали, що контактна мережа перебуває під напругою і навіть без прямого дотику може спричинити ураження струмом.

Вони дали поради батькам, як діяти, щоб уникнути схожих ситуацій:

не допускати перебування дітей поблизу залізничних колій без нагляду;

пояснювати, що фото або відео на даху потяга – це смертельно небезпечна “гра”.

бути уважними до поведінки підлітків – превентивна розмова часто запобігає трагедії.

УП. Життя