У Кам’янці-Подільському зіткнулись дві маршрутки, постраждав один з водіїв

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 січня, о 06.30 годині в Кам’янці-Подільському по вулиці Хмельницьке шосе.

47-річний водій маршрутного автобуса «Рута» зупинився на крайній праві смузі дороги, щоб усунути технічну несправність. Цієї миті на припаркований транспортний засіб скоїв наїзд інший маршрутний автобус «ВАЗ», за кермом якого був 56-річний кам’янчанин.

В результаті аварії постраждав водій «Рути», який в цей час, відкривши капот, з’ясовував причину несправності автобуса. Чоловіка доправили до місцевої лікарні.

На момент зіткнення в жодному з мікроавтобусів пасажирів не було.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області